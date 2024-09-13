Ahlatcı Çorum FK'nın deneyimli orta saha oyuncusu Atakan Cangöz, yaşadığı uzun sakatlık sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde antrenmanlara başlarken, forma giymek için de gün sayıyor.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan ve 16 Mayıs'ta da Ankara'da sol dizinden ameliyat olan Atakan Cangöz, kısa bir süre önce takımla çalışmalara başlamıştı. Antrenmanlarda riske edilmeyen ve bazı bölümlerde bireysel çalışma yapan Atakan Cangöz, sahalara geri dönmenin mutluluğunu yaşarken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 ay, dile kolay. Geri dönmek güzel. Tekrar bu sahaya ayak bastığım için şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Ahlatcı Çorum FK'daki üçüncü sezonuna giren Atakan Cangöz, geçen sezon 13 lig maçında 766 dakika süre alırken, 2 sarı kart gördü. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trabzonspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçında ise 90 dakika süre aldı.

Atakan, yarınki Yeni Malatyaspor maçında yer alamayacak olup, Kocaelispor maçıyla birlikte kadroya alınması bekleniyor.

