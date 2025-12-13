Çorum Belediyespor güreş takımı Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasını iki madalya ile tamamladı.

Şampiyonada 97 kiloda mindere çıkan Mustafa Sessiz finalde kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 125 kiloda ise Bekir Eryücel üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Şampiyonasını bir gümüş bir bronz madalya ile tamamlayan Çorum Belediyespor kulübü antrenörleri Levent Kaleli ve aynı zamanda İl Temsilcisi Bülent Tuzcu ile Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile ile törenler sonrasında toplu halde görülüyor.