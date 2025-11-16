Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan bahis soruşturması kapsamında ceza alan Arca Çorum FK futbolcu Atakan Cangöz açıklamalarda bulundu.

Çorum FK forması altında bahis oynamadığını ifade eden Cangöz açıklamasında şunları söyledi:

“Hakkımda ortaya atılan bahis iddialarıyla ilgili açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayım.

Öncelikle belirtmek isterim ki, söz konusu iddiaların güncel zamanla ve 4 sezondur formasını gururla giydiğim kulübümle hiçbir ilgisi yoktur. Sahada her zaman elimden gelenin fazlasını vererek mücadele etmiş biri olarak, bu iddiaların beni bu dönemde hedef alması son derece üzücüdür.

Bahis konusu, 2020–2021 yıllarında pandemi döneminde, tamamen zevk amaçlı ve cüzi bir meblağ ile açılmış eski bir hesapla ilgilidir. Herhangi bir haksız kazanç, maç manipülasyonu ya da spor etiğine aykırı hiçbir durum kesinlikle söz konusu değildir. Banka dökümlerim de bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. O dönem sadece toplam 280 TL tutarında bir yükleme yapılmış olup bu süreçte para çekimi dahil hiçbir finansal hareket gerçekleşmemiştir.

Yıllardır büyük zorluklar, sakatlıklar ve ağır çalışma temposu içinde ilerleyerek üst seviyede oynama şansı yakalarken, futbol hayatımın bu tür asılsız bir iddiayla anılması beni ve ailemi derinden üzmüştür. Konuyla ilgili gerekli tüm belgeler mevcuttur ve savunmam avukatımla birlikte tahkim kuruluna sunulacaktır.

Beni tanıyan herkes, bahis veya kumarla hiçbir bağımın olmayacağını, hayatım boyunca kazancımı alın terimle elde ettiğimi bilir. Bu süreçte yanımda olan, arayan, soran ve destek veren herkese teşekkür ederim."