Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni Nuray Cansu Uysal, hazırladığı uluslararası eTwinning projeleri ile bir taraftan öğrencilerin çevreye karşı olan duyarlılıklarını artırırken diğer taraftan ise sosyal kültürel güzelliklerin tanıtılmasını sağlıyor.

Nuray Cansu Uysal, kurucusu olduğu “Nature For Our World” isimli uluslararası eTwinning projesinin çalışmalarına başladı. Proje kapsamında çalışma grubu öğrencileri proje okul panosu hazırladı.

Proje ortakları Türkiye, Romanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Ürdün, Azerbaycan ve İspanya ile proje kapsamında doğanın korunması, sürdürülebilirliğinin artırılması ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için atıkların ayrıştırılması, çevre temizliği ve geleceğe yatırım olarak ağaç dikme gibi etkinlikler yapılacak.

Yine Nuray Cansu Uysal’ın kurucusu olduğu diğer bir proje olan “My Life in Our City” uluslararası eTwinning projesi kapsamında ise çalışma grubu öğrencileri yine proje okul panosu hazırlandı.

Türkiye, Romanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Ürdün, Azerbaycan, İspanya proje ortağı ülkelerle birlikte, Çorum’un ve diğer proje ortaklarının yaşadığı şehirlerin sahip olduğu doğal, kültürel ve sosyal güzelliklerinin tanıtılması hedefleniyor.

Nuray Cansu Uysal’ın “One Seedling a Huge World” isimli uluslararası eTwinning projesi kapsamında da yine çalışma grubu öğrencileri proje okul panosu oluşturdu.

Proje ortakları Türkiye, Romanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Ürdün, Azerbaycan, İspanya ile birlikte, meyve çekirdeklerinin çöp olmadığına dikkat çekilip bu amaçla meyve çekirdeklerinin biriktirilerek toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Projenin diğer hedefleri arasında ise, “Plastik atıkları kutulara topladıktan sonra geri dönüşüme gönderilerek sürdürülebilirliğini sağlamak, ülke ekonomisine ve çevre temizliğine katkıda bulunmak, yaşadığımız çevrenin temiz tutulmasına öncülük etmek, sokak hayvanlarına karşı duyarlılığa dikkat çekmek” yer alıyor.

Nuray Cansu Uysal’ın “Evimiz Doğa” isimli yerel projesinde de öğrencilerde çevre bilinci oluşturulması, öğretmenleriyle birlikte fidan dikme etkinlikleriyle bitki örtüsüne katkı sağlayabilmeleri, ormanları koruma ve geliştirme konusunda bilinçlenmeleri, çevre temizlik bilinciyle öğrencilerin hayvan ve insan haklarına saygılı bireyler olmaları ve farklılıklara saygı gösterebilmeleri amaçlanıyor.