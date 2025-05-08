Çorum Belediye Meclisinin CHP’li üyesi Sedat Genç, mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada Çorum’un atık su arıtma tesisi sorununu dile getirdi.

Çorum’un mevcut atık su arıtma tesisinin 1990’lı yıllarda planlandığını ve 2000’li yılların başında hizmete alındığını belirten Sedat Genç, “Aradan geçen 20 yılı aşkın sürede şehrimizin nüfusu artmış, sanayisi gelişmiş, dolayısıyla atık su miktarı ve niteliği de değişmiştir. Ancak tesis, ne kapasite ne de teknolojik olarak bu gelişmelere ayak uyduramamıştır. Arıtma verimliliği düşmüş, zaman zaman koku ve çevre kirliliği şikayetleri artmıştır. Bu durum hem halk sağlığını tehdit etmekte hem de çevresel sürdürülebilirliğimizi zayıflatmaktadır” dedi.

Mevcut tesisin artık yenilenmesi gerektiğini kaydeden Sedat Genç, “Yeni nesil arıtma teknolojileri ile enerji tüketimini %30’a kadar düşürmek mümkün. Bu da hem çevreye hem belediye bütçesine katkı demek. Günümüz yönetmeliklerine göre atık su arıtımında çıkan çamur bertarafı da ciddi bir sorun. Modernizasyon sayesinde bu çamurlar kompost ya da biyogaz üretimi gibi çevreci yöntemlerle değerlendirilebilir.

Yenilenecek bir tesisle Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı’na daha yakın hale geliriz. Bu da uzun vadede çeşitli hibe ve fonlara erişimimizi kolaylaştırır” ifadelerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesinde atık su arıtma tesisi bulunmaması konusuna da değinen Genç, “OSB’de faaliyet gösteren fabrikalarımızın pek çoğu tekstil, gıda, kimya gibi sektörlerde üretim yapıyor. Bu sektörlerden çıkan endüstriyel atıklar, doğrudan kanalizasyona verildiğinde, evsel atık suyla birleşip hem şehir arıtma tesisini zorluyor hem de yer altı ve yer üstü sularını tehdit ediyor. Bu tablo sadece çevreyi değil, içme suyu kaynaklarımızı da riske atıyor. Biyolojik arıtma tesisi kurulursa; OSB’deki atıklar ön arıtmaya tabi tutulur, böylece ana arıtma tesisine yük azalır. Su kaynaklarımız korunur, tarımsal sulamada yeniden kullanılabilir nitelikte su elde edilir. Sanayiciler çevre cezalarından korunur, sürdürülebilir üretimle ihracatta rekabet gücünü artırır. Mevzuata uyum sağlanarak Bakanlık denetimlerinden başarıyla geçilir” şeklinde belirtti.

Sedat Genç, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından biri “Temiz Su ve Sanitasyon”dur. Bizler de bu hedefe katkı sunmalıyız. Atık suyu problem değil, kaynak olarak gören yeni bir anlayışa geçmek zorundayız. Bugün attığımız adımlar, yarın çocuklarımıza bırakacağımız temiz su, sağlıklı çevre ve yaşanabilir bir Çorum’un temelini oluşturacaktır. Ben bu konunun tüm meclisimizin ortak iradesiyle sahiplenileceğine inanıyorum. Gerek belediyemizin yatırım programına alınması gerekse İller Bankası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerin başlatılması için birlikte hareket etmeliyiz.”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesinin hazır olduğunu belirterek kaynak arayışlarının ise devam ettiğini söyledi.

Başkan Aşgın, Çorum Organize Sanayi Bölgesine inşaa edilecek Kimyasal Arıtma Tesisinin yapımı ile ilgili kaynak sorununun çözüldüğünü dile getirerek şuan proje hazırlıklarının devam ettiğini kaydetti.