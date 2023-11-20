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Atletizm Hakemleri yeni sezon öncesinde seminerden geçtiler. Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül ve hakemlerin katıldığı seminer Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Seminerde Merkez Hakem Kurulu tarafından hazırlanan slayt eşliğinde Spor Uzmanı ve Atletizm Hakemi Aytaç Taşaner tarafından sunuldu.

Seminerde Merkez Hakem Kurulu tarafından yeni sezonda uygulanacak kurallar ve yapılan değişiklikler hakkında hakemlere bilgiler verildi. Katılımın oldukça düşük olduğu seminer sonunda İl Temsilcisi Kemal Topgül katılan hakemlere teşekkür etti.