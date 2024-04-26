Samsun’da yapılan Okul Sporları Liseli Gençler Atletizm gruh birinciliğinde bir altın iki bronz madalya kazanarak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

24-25 Nisan tarihlerinde Samsun’a yapılan Liseli Gençler atletizm grup birinciliğinde 1500 metre koşusunda Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Aykut Köstek tüm rakiplerini geçerek birinci oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. 100 metre engelli koşusunda ise Mehmetcik Anadolu Lisesi’nden Melike Güder ile 100 metre koşusunda Abdullah Taylip Olçok Anadolu Lisesi’nden Sude Naz Durmuş grup yarışmalarında dördüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Samsun grubunda kürsüye çıkmayı başaran üç sporcumuz kürsüye çıkmalarına karşın Türkiye Şampiyonası derecesinin altına inemedikleri için finallere gidemediler.