Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kara para aklamayı önlemek için yeni tedbirler yürürlüğe koydu. MASAK'ın yayımladığı tebliğe göre, artık 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde açıklama yazmak zorunlu olacak. Üstelik bu açıklama en az 20 karakter içermeli.

DİJİTAL BANKACILIKTA AYRINTI ZORUNLULUĞU

Mobil veya internet bankacılığı üzerinden aynı kişiye gün içinde yapılan toplam transfer 200 bin TL'yi aştığında, sistem kullanıcıya işlemin amacını ya da içeriğini belirtme şartı getirecek. Böylece yüksek tutarlı para hareketlerinin nedeni daha net şekilde kayıt altına alınacak.

ATM'LERDE "AKILLI KLAVYE" İLE ENGELLEME

Bankalar, ATM'lerde yapılacak yüksek miktarlı transferlerde kullanıcıya "akıllı klavye" ekranı sunacak. Bu ekranda gerekçe girilmeden işlem tamamlanamayacak.

ŞEFFAFLIK VE CAYDIRICILIK VURGUSU

Yetkililer, yeni uygulamanın finansal sistemde şeffaflığı artıracağını ve yasa dışı faaliyetlere karşı caydırıcı rol oynayacağını belirtiyor. Böylece bankacılık işlemleri daha izlenebilir hale gelirken, kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi hedefleniyor.