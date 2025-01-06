ATM’lerde küçük banknot yokluğu vatandaşları mağdur ediyor.

Nakit para çekim limitleri 20 bin TL’ye kadar yükseltilse de, küçük meblağlarda işlem yapmak isteyenler eli boş dönüyor.

Son yıllarda ATM’lerden düşük miktarlarda nakit çekmek giderek zorlaştı. 5, 10 veya 20 TL’lik banknotlar ATM’lerde neredeyse hiç bulunmuyor. ATM’lerin para kapasitesi genelde 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında olsa da, bankalar bu kapasitenin tamamını doldurmayarak yalnızca 500 bin TL ile 700 bin TL arasında nakit yüklüyor. Bu durum küçük banknotlara ulaşımı daha da kısıtlıyor.

BANKNOT KRİZİ VATANDAŞI ZORLUYOR

Vatandaşlar, özellikle küçük meblağları çekmek istediğinde "çekmek istediğiniz tutarı şu anda veremiyorum" mesajı ile karşılaşıyor. Örneğin, 290 TL çekmek isteyen bir kullanıcı, ancak 200 TL alabiliyor. Bu durum, ATM’lerin büyük banknotlarla işlem yapmaya yönlendirdiğini düşündürüyor.

PARA ÇEKME LİMİTLERİ YÜKSELDİ, MAĞDURİYET BÜYÜDÜ

2024 itibarıyla ATM’lerden günlük para çekme limitleri 5 bin TL’den 20 bin TL’ye kadar yükseltildi. Ancak bu düzenleme, nakit ihtiyacı olan vatandaşların sorunlarını çözmek yerine ATM’lerdeki nakit tükenme problemini artırdı. Özellikle büyük meblağlar çekildikten sonra, küçük banknot bulunamıyor ve vatandaşlar diğer ATM’lere yönelmek zorunda kalıyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, küçük paralara olan talebin arttığını vurgulayarak, ATM’lerdeki para düzenlemelerinin vatandaşın günlük ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını belirtiyor. Bankaların nakit dolum planlarını yeniden gözden geçirmesi ve küçük banknotları artırması gerektiği ifade ediliyor.

Bu tablo, günlük yaşamın en basit ihtiyacını bile karşılamada vatandaşların karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor. Bankacılık sistemindeki bu aksaklıkların çözülmemesi halinde, ATM’ler vatandaş için kolaylık olmaktan çıkıp adeta bir çileye dönüşebilir.