Çorum'un Alaca ilçesinde attan düşerek yaralanan kadın, kendi imkanlarıyla başvurduğu Alaca Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, attan düşerek yaralanan kadın, kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesi'ne gitti.

Burada doktorlar tarafından yapılan muayene ve tetkiklerde ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyulduğu değerlendirilince, yaralı kadın ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.