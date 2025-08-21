Av sezonu 23 Ağustos Cumartesi günü açılırken, Çorum İl Jandarma Komutanlığı yasa dışı ava karşı uyarıda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı yasa dışı avcılığa sıfır toleransla kurallara uyulması çağrısında bulunarak şöyle dedi:

"Çorum İl Jandarma Komutanlığı, yasal mevzuatın jandarmaya verdiği yetki çerçevesinde sürdürülebilir av ve yaban hayatını, av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarını paydaş kurumlar ile koordineli ve uyum içerisinde 2025-2026 Av Döneminde de sağlama kararlılığındadır.

Av Sezonu “23 Ağustos 2025” tarihinde başlayacak olup, av sezonu süresince çevre, doğa ve yaban hayatı için büyük önem taşıyan avcılık kurallarına titizlikle uyulması gerekmektedir. Avcılık yapacak vatandaşlarımızdan bu doğrultuda:

Avcılık ve avlanma izinlerini almaları ve yanlarında bulundurmaları, yalnızca izin verilen türleri, izin verilen zamanlarda ve bölgelerde avlanmaları, koruma altındaki hayvan türlerine, üreme dönemlerine ve avlanma yasaklarına dikkat etmeleri, tüfek ruhsatı ve taşıma kurallarına uygun davranmaları, Çevreye ve doğaya zarar vermemeleri beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden ihbarlarını Jandarma’ya bildirilmesi ‘Yasa Dışı Kara Avcılığı’ olaylarının önlenmesi ve aydınlatılmasında büyük katkı sağlayacaktır."