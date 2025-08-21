Trendyol 1.Lig'de Çorum FK'nın rakiplerinden Boluspor'da Atatürk Stadyumu’ndaki çalışmalar hız kazandı.

ŞUBAT AYINDAN BERİ KAPALI

Geçtiğimiz sezon fiziki alt yapı yetersizliğinden dolayı Şubat ayından bu yana iç saha maçlarını dışarda oynayan Boluspor'un, Lig’in 5. haftasında oynanacak Manisa FK maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bolu Atatürk Stadyumu’ndaki yenileme çalışmaları kapsamında Maraton Tribünü önüne 60 kişilik protokol tribünü ve 60 kişilik basın tribünü inşa edilecek.

Ayrıca kapalı tribün önüne üç adet TV kulesi yerleştirilecek. 17 Temmuz Spor Salonu tarafında bulunan kale arkasına ise konteyner soyunma odaları kurulacak.

Çalışmaların, milli maç arasının ardından oynanacak olan Boluspor – Manisa FK karşılaşmasına kadar tamamlanması hedefleniyor.