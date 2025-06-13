1. ligde mücadele edecek İstanbulspor’da yeni Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile play-off maçında Boluspor’a yenilerek elenen İstanbulspor genç teknik adam ile ayrılık kararı almıştı.

Sarı Siyahlı kulüp biten sezonda Adana Demirspor’da görev yapan Mustafa Alper Avcı ile anlaştı. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; ‘Adana Demirspor Kulübü ile 30.06.2025 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktör Sayın Mustafa Alper Avcı ile, Temmuz 2025’ten itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Bu süreçte gösterdikleri anlayış ve destekleri için Adana Demirspor kulübüne ayrıca teşekkür ederiz. Teknik Direktörümüz Mustafa Alper Avcı’ya hoş geldin dileklerimizi iletir, birlikte nice başarılar dileriz." denildi