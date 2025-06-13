Makedonya’nın Üsküp kentinde devam eden U 17 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında Çorum Belediyespor’un iki güreşcisi milli mayo ile madalya mücadelesi verecek.

9 Haziran’da grekoromen stil ile başlayan vekadınlar ile devam eden U 17 Avrupa Güreş Şampiyonasında bugün başlayacak serbest stil müsabakalarında Çorum Belediyespor’un iki milli güreşcisi mindere çıkacak.

Çorum Belediyespor kulübünden 45 kiloda Yakup Kıcık ve 55 kiloda Osman Kaplan milli mayo ile madalya arayacaklar. Şampiyona pazar günü yapılacak finaller ile sona erecek.