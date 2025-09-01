Yozgat'taki bir AVM'nin genel müdürü Hakan Karakoç, 3 ay önce binadan dükkan kiralayan kişi ile aralarında çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Yozgat'ta 29 Ağustos Cuma akşamı Medrese Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin (AVM) önünde korkunç bir cinayet işlendi.

AVM'nin genel müdürü Hakan Karakoç ile 3 ay önce binadan dükkan kiralayan Bülent K. arasında iddiaya göre tartışma çıktı.

MÜDÜRÜ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bülent K., Karakoç'u göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDÜR KURTARILAMADI

Yaralanan Karakoç, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Şüpheli Bülent K., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Evli ve 3 çocuk babası Hakan Karakoç'un cenazesi, dün öğle saatlerinde Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Bülent K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

