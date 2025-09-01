Trendyol 1. Lig'de 4.hafta maçları dün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.

Lig'de 3'te 3 yaparak iyi bir başlangıç yapan Arca Çorum FK, deplasmanda Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

Kırmızı siyahlılar puanını 12'ye yükseltirken, liderliğini sürdürdü.

Bu hafta 1.Lig'de oynanan 10 maçta 7 deplasman takımı kazanırken, 2 maç berabere bitti.

SADECE PENDİK KENDİ SAHASINDA KAZANDI

Kendi sahasında galibiyet alan tek takım Pendikspor oldu. Pendikspor sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

ÇORUM FK EN YAKIN RAKİBİNE 4 PUAN FARK ATTI

Lig'de zirvede kırmızı siyahlılar yer alırken, en yakın takipçisi 8 puanla Bodrum, Erzurum ve Pendik oldu.

5 TAKIM DÜŞECEK

Bu sene 5 takımın düşeceği ligde eksi 5 puanla Adana Demirspor son sırada yer alırken, 4 maçta sadece 1 puan toplayabilen Sivasspor, Sarıyer, 2 puanlı Hatayspor ve 4 puanlı Serik Belediyespor küme düşme hattında yer aldı.