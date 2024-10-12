İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından AHL Park Alışveriş Merkezi’nde gebe ve gebe yakınlarının bilgi alabileceği normal doğum standı kuruldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen oranlarının azaltılması, normal doğumun özendirilmesi ve nüfus artış hızını sürdürülebilir bir seviyede tutmak amacıyla “Normal Doğum Eylem Planı” hazırlandı.

Bu kapsamda AVM’de kurulan stantta Gebe Okulu, Gebelikte ve Lohusalıkta Beslenme, Gebelik, Doğum ve Lohusalıkta Fiziksel Aktivite, Gebelik, Doğum ve Lohusalıkta Psikolojik Destek, Riskli Gebelik, Doğum Çantası Hazırlama, Emzirme, Yenidoğan Sağlık Taraması, Yenidoğan Bakımı gibi konularda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.