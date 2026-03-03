Seydim Barajı çevresinde oluşan çevre kirliliği tepki çekiyor.

Seydim Barajına gezmek için giden vatandaşların çöplerini çevreye atmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Bölge sakinleri barajı gezmek için gelen vatandaşların çöpleri çevreye rastgele atmasına tepki göstererek, “Böyle bir doğal güzelliğin kıymetinin iyi bilinmesi lazım. Çevreyi kirletmeyelim. Daha duyarlı olalım. İl Özel İdaresi de baraj çevresinde gerekli temizlik çalışmasını yapmalı” diyerek tepkilerini dile getirdiler.