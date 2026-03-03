Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Avukat Ahmet Özdel, 28 Şubat 2026 sabahı Dünya halkları, ABD ve İsrail’in saldırıları ile güne başladığını belirterek, ABD emperyalizmi, dünyanın neresinde yer altı ve yer üstü kaynağı var ise ona el koymaya ve tüm dünyayı sömürgesi haline getirmeye çalıştığını ifade etti.

Ahmet Özdel yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’nin komşularımız, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve en son olarak ta İran’a saldırmasının nedeni dünya ticaretini ve İran’ın yer altı ve yer üstü kaynaklarını ele geçirmektir. ABD Latin Amerika’da Venezüella’da ne yapıyorsa İran’da onu yapmaktadır. Bu nedenle bir kısım insanların İran’a saldırı için gerekçe bulmasının anlamı yoktur. Irak’ta da nükleer silah var diye saldıran ABD; Irak’ta binlerce insanı öldürdü ve şimdi Irak petrolüne el koydu. ABD ne gerekçe üretirse üretsin saldırının tek nedeni İran petrolü, doğalgazı ve kaynaklarıdır" dedi.

"İran’da ki 50 yıllık molla rejimi, hukuk ve insanlık dışı tutumunu yıllardan bu yana sürdürmektedir. Bu nedenle bizler İranlı gençlerin, kadınların, emekçilerin ve Molla Rejiminden rahatsızlık duyan İran halkının yanındayız. Bu nedenle İran’da ki rejimin demokratik yollarda değişmesi gerekir" diyen Ahmet Özdel, "Fakat İran rejiminin uygulamaları bir yana bu gün tüm dünyayı ve insanlığı Jeffrey Epstein ile birlikte çocuk tecavüzü yapmış, sapıklığı internet sitelerine düşmüş kendi ülkesinin hukukunu bile hiçe sayan D. Trump yönetmektedir" diye konuştu.

Ahmet Özdel açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gün dünya halklarının, aydınlarının, demokratlarının kendisine sorması gereken soru: D. Trump ve B. Netanyahu tarafında mı olacaksın? Yoksa İran halkından yana mı olacaksın sorusudur. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri olarak, İran halkının yanında olduğumuzu tüm dünyaya bildirmek ve tarihe not düşmek istiyoruz. Saldırı karşısında sessiz kalan Türkiye’yi yönetenler emperyalist saldırganları desteklememelidir. İran’a saldıranlar, dünyayı ‘babasının çiftliği ’ne çevirme amacındaki ABD ile Gazze ve tüm Filistin’de yaptıkları bilinen İsrail Siyonizm’idir. Amerikan emperyalizmi karşısında hiçbir ülke güvende değildir ve yarın her ülke bir Amerikan saldırısının hedefi olabilir. Dolayısıyla saldırılar karşısında sessiz kalınamaz. Türkiye açık tutum alarak İran’a saldırmakta olan ABD’yi de kınamalı ve bu saldırıya karşı olduğunu açıklamalıdır. AKP iktidarı ABD ve İsrail’in Türkiye’deki tüm askeri faaliyetlerini durdurmalıdır. Türkiye’de bulunan NATO ve ABD üsleri derhal kapatılmalıdır. Türkiye halkları emperyalist ve Siyonist saldırganlara karşı birleşmeli ve barış mücadelesini yükseltmelidir."

