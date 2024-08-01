AHL Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne güvenlik görevlisi alımı yapılacak.
Kariyer.net sitesinde yer alan ilana göre, Ahlatcı Holding bünyesinde yer alan AHL Park Alışveriş Merkezi'ne güvenlik görevlisi alımı yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
- Güvenlik ve acil durum yönetimi konularında bilgi sahibi,
- Güvenlik ekipmanlarına hakim,
- İyi iletişim ve problem çözme becerisi olan,
- Disiplinli, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
- Güvenlik sertifikası veya ilgili eğitimlerini tamamlamış,
- Vardiya düzeninde çalışmaya uygun,
- Kişisel bakımına özen gösteren,
- Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş
Editör: Fatih Battar