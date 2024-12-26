Bölgenin en büyük AVM’si AHL Park AVM 12 ayda Çorumluların akınına uğradı. AHL Park AVM’yi bu yıl içerisinde 9 milyon kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

ZİYARETÇİLERİN ORTAK YAŞAMI HALİNE GELDİ

Çorum dışında çevre illerden gelen misafirlerini de en iyi şekilde ağırlayan AHL Park AVM, ziyaretçilerin ortak yaşam alanı haline geldi.

AYDA 750 BİN ZİYARETÇİ

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı tarafından 2016 yılında şehre kazandırılan AVM’yi 2024 yılında ayda ortalama 750 bin kişi ziyaret ederken yıllık ortalama ziyaretçi sayısının 9 milyonu aştığı öğrenildi.

129 MAĞAZA BULUNUYOR

AVM, Çorum’un ilk alışveriş merkezi olması özelliğinin yanı sıra 3 kattan ve aralarında bir çok ünlü markanın da bulunduğu 129 mağazadan oluşurken, yeme içme alanları, spor kompleksi, çocuk eğlence alanları ve sinema bulunuyor. 1500 araçlık otoparkı da bulunan AHL Park ayrıca çok sayıda kişiye iş imkanı sunuyor.

SOSYAL PROJELERİN ADRESİ

AHL Park, birçok kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının toplum yararına geliştirdiği sosyal projeleri bünyesinde sunduğu imkanlarla çocuklara, gençlere, sanata, sanatçıya, tüm Çorum halkına, eğitici ve bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmalarına fırsat sunuyor.