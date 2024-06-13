İrlanda’da düzenlenen Avrupa Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Milli Sporcu Murat Kitay Göktürk, Avrupa ikincisi oldu.

Çorum'un Sungurlu İlçe Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi babası Mustafa Göktürk ile birlikte ziyaret eden Murat Kitay, Sırbıstan'da düzenlenecek 'Ünvar Turnuvası'na hazırlandığını ifade etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere de, İrlanda’da düzenlenen Avrupa Satranç Şampiyonası'ndaikinci olan Milli Sporcu Murat Kutay Göktürk ve babası Mustafa Göktürk’ü misafir etti. Dere, Sırbistan'da düzenlenecek “Ünvan Turnuvasına” katılacak olan Murat Kutay'a başarılar diledi.