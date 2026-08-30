Çorum'un tanınmış iş adamlarından, Çorum Özel Hastanesi'nin eski yönetim kurulu başkanlarından Mehmet Abraş(70) hayatını kaybetti.

Cemil Abraş'ın oğlu, Mürüvvet Abraş'ın eşi, Nurcan Yılmaz ve Esra Budak'ın babaları, Veli Yılmaz ve İlker Budak'ın kayınpederleri olan Mehmet Abraş'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.