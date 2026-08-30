Bolu Canip Baysal Ortaokulu Müdür Yardımcısı Çorumlu hemşehrimiz Mehmet Tuncay hayatını kaybetti.
Çorum'un İskilip ilçesi Aşağışeyhler köyü Susuzdağ Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup Bolu'da ikamet eden, Şaban Tuncay'ın oğlu, Bolu Canip Baysal Ortaokulu Müdür Yardımcısı hemşehrimiz Mehmet Tuncay. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bolu Türk Eğitim Sen önceki dönem başkanlığını da yapan Tuncay'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Bolu Kültür Mahallesi Fatih Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Çakmaklar Mezarlığında toprağa verilecek.
Muhabir: Atila Çiğdem