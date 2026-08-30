İskilip’e bağlı Harun Köyü’nde sabaha karşı çıkan yangın korkuttu. Sabah saat 05.00 sıralarında Mehmet Tuna’ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye İskilip Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

ORMANA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

Ormanlık alana yakın bir bölgede çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucu yangın çevreye ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında Mehmet Tuna’ya ait ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.