Çorum'un enerji sektörü markası Ay-Ka Enerji Çorum FK'ya destek olmak için şampiyonluk primi desteğini açıkladı.

Kırmızı siyahlıların şampiyon olması halinde 100 bin lira pirim vereceğini açıklayan Ay-Ka Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yüksel, Çorumlu işadamlarını da başlattığı kampanyaya destek olmaya davet etti.

Yüksel, “Takımımızın 1.Lig’e çıkması durumunda, Ay-Ka Enerji ailesi olarak, kulübümüze 100 bin TL şampiyonluk primi vereceğimizi taahhüt ediyor ve şehrimizin iş insanlarını da bu desteğe davet ediyoruz” dedi.

Çorum FK için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini ifade eden Yüksel; "Çorumlu sanayici ve iş adamlarımızın çam sakızı, çoban armağanı misali gönülden verecekleri destekleri, miktarı önemli değil, kendilerini üzmeyecek ama Çorum FK’mız önemli bir gücü yanında hissetmiş olacak. Madem, ‘Birlikte başaracağız’ denildi, bizler de elimizi taşın altına koymalıyız. Biz, Ay-Ka Enerji ailesi olarak, ‘Hep birlikte şampiyonluk ateşini yakıyoruz’ sloganıyla şampiyonluk pirimi kampanyasını 100 bin lira ile başlatıyoruz. Tüm iş insanlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. O sene bu sene olsun, Çorum FK’mız şampiyon olsun” ifadelerini kullandı