Türkiye Ayak Tenisi Platformu’na bağlı Uluslararası Milli Hakem Serkan Türksoy ve Ulusal Hakem Damla Türksoy, ayak tenisi sporunun Çorum’da ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ile ülke çapındaki gelişimi amacıyla AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen görüşmede, ayak tenisinin ülkemizdeki mevcut durumu, Çorum’da daha geniş kitlelere ulaşması, gençlerin spora kazandırılması ve altyapı çalışmalarının geliştirilmesi konuları ele alındı.

Sporun ulusal ölçekte yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir şekilde gelişmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin sonunda, ayak tenisinin hem Çorum’da hem de Türkiye genelinde gelişimine katkı sağlayacak iş birliklerinin önemine vurgu yapıldı.