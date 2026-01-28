Osmancık Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki tüm camilerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması başlattı.

Osmancık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında camilerin iç ve dış bölümleri titizlikle temizlenecek.

Çalışmalar çerçevesinde camilerin halıları süpürülürken; camlar, avizeler, ayakkabılıklar, lavabolar ve minberler titizlikle temizleniyor.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yaptığı açıklamada, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir ortam oluşturmak amacıyla camilerde temizlik ve bakım çalışması başlattıklarını bildirdi.