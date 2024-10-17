Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta geçen sezon ilk kez mücadele ettikleri 1. ligde şampiyonluğu yarı finalde kaybetmeleri nedeni ile bu sezon bir enerji boşalması yaşandığını ancak bunu toparlayıp çıkışa geçeceklerini söyledi.

Özbalta, taraftarlardan takıma öz güven kaybı yaşatacak hareketlerden kaçınmalarını istedi ve toparlanma sürecinin artık çıkışa geçmeye başladıklarını söyledi.

Özbalta dün tesislerde düzenlediği basın toplantısında sezon başından bu tarafa kısa bir değerlendirmelerde bulundu ve takımın son durumu hakkında bilgiler verdi.

Türk futbolunun kurtuluşunun alt yapılarda olduğunu herkesin söylediğini ancak bunu hayata geçirmekte çok eksikler olduğunu belirten Özbalta; 'Benim nazarımda yerli yabancı futbolcu yoktur iş ahlakı olan ve yaptığı işe saygı duyan futbolcu vardır.

Türk futbolunda kulüplerin ekonomik durumu belli. Yabancı futbolcu transfer ettiğiniz takdirde milyon eurolar ödüyorsunuz ve döviz fiyatları da ortada. O yüzden kendimiz üretmeliyiz ve azda olsa yaptığımız gibi futbolcu ve teknik adamı dış ülkeye transfer etmeliyiz.

‘Artık futbol bilimsem verilerle oynanıyor’

Ülkemizde futbolun gelişimi için artık doğaçlama oyun dönemini bitirmemiz gerekiyor. Ülke temsilcilerimiz Avrupa kupalarında adı sanı duyulmayan takımlara eleniyorlar. Çünki oyun anlayışımız çok eksik. Artık futbolda taç atışından savunmadan çıkmaya hücumda üretken olmaya her şey bilimsel verilerle çalışılıyor ve onlar sahada uygulanıyor.

‘Geri pası örnek alınan liglerde yuhalanmıyor bizde tam tersi’

Tüm futbol severlerin örnek gösterdiği Mancehster City, Real Madrin bile artık oyunu kaleciden başlatıyor ve geri pası yapıyor. Orda taraftar hiç bir tepki vermiyor ancak ülkemizde ise sanki geriden oyun kurmak veya geri pası vermek suçmuş gibi taraftarlar ıslıklıyor. Bu baskıyı hisseden futbolcu, başkan teknik adamlar herkes stres yükleniyor ve sonucunda istemediğimiz olaylar oluyor.

‘Vur kır parçala artık tribünlerde olmamalı’

Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Sahada ne yaptığını bilen ve bir oyun planı oturtmak için geçtiğimiz sezon göreve başladığımız günden buyana çalışıyoruz. Yeni nesil hocalarımız bunu ülkemizi getirmek için büyük çaba içindeler.

Bu sezonda aynı anlayışla çalışıyoruz ve bunun karşılığını alacağımıza inanıyorum. Bizim çocukken futbol oynadığımız dönemlerden kalan bir tezahürat var 'Vur kır parçala bu maçı kazan' kesinlikle kabul etmeyeceğim bir söylem. Bu hala devam ediyor bunun doğru olmadığını idrak etmemiz gerekiyor. Bu biraz çocuksu kalıyor biraz kendimizi geliştirmemiz lazım. Bu ülkeyi çok seviyorum ve bu yanlışın düzelmesi için üzerime düşen uyarıyı yapmak istedim.

Bu ligde kalmamız hedefi ile biz göreve başladık ve iyi oyun ve rabbimin de yardımı ile bu takım play-off oynadı talihsiz bir iki hakem kararından dolayı hedefe ulaşamadık. Hakemler maalesef talihsiz kararlar verdiler. Hakem sözü eleştiri anlamında değil. Verilen yanlış kararların art niyetli olmadığını biliyoruz.

Bu kaçan şampiyonluğu ardından Çorum FK bir enerji boşalmasına girdi. Bunu Trabzonspor şampiyon oldu ertesi sene sıkıntılar yaşadı, Galatasaray ligi domine etti ancak Avrupa kupasında çok daha küçük takımlara elendi. Finale çıksak Sakaryaspor'u elerdik inancı yüksek olduğu için ciddi bir enerji boşalması oldu.

‘Iğdır maçının ikinci yarısında istediğimiz oyun ve mücadeleyi gördük’

Sekiz maçın son dördünde gol yemeyen bir takım ve son iki maçta dört puan aldık çıkışa geçtiğimizin göstergesi. Özellikle Iğdır FK maçının ikinci yarısında bizim istediğimiz taraftarların görmek istediği geçen sezonki oyunumuzu sahaya koyduk ancak gol atamadık. Kötü pozisyonda değiliz ancak beklentilerin uzağında kaldı.

Şunu söylemek istiyorum bu sezon geçen sezondan çok farklı bir lig oynanıyor. Takımlar çok dengeli ve denge unsurları değişti. Sezon başı düşmeye oynar diyeceğiniz takım yok gibi. Derli toplu takımlar oluşturdular aç oyuncuları kadrolarına kattılar. Sekiz on takımında bütçesi ile oluşturduğu güçlü takımlar var. Erzurumspor bile bu sezon 14 transfer yaptı.

‘Beklentiyi yüksek tutarsak kulübe zarar veririz’

Beklentiyi yüksek tutarsak Çorum futbol kulübüne büyük zarar vermiş oluruz bunun vebalini ödemek zorunda kalabiliriz. Şu anda yapmamız gereken iyi çalışıp mücadele etmek. Bunun üzerine koya koya devam etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Ne olur ayaklarımız yere sağlam bassın. İtidalli olmak ve sabırla takıma destek vermeliyiz. Bulunduğumuz yer önemli değil düşünceye sahip olmamız gerekiyor.

‘İvme kazanırsa bu takım ilk yedide olur’

Bu takım yukarı doğru ivmelenip ilk yedi içinde yer alabilecek kapasitede. Aşağıları asla kabul etmiyorum. Bu takımın yarı kapasitesi takımla ben şampiyon olduğumu futbolcularıma söyledim. Tabiki önümüzde kadro kalitesi çok yüksek takımlar var.

‘Geçen yıl başardılar bu yılda’

Geçen sezon bayrağı zirveye taşıyan takımın ana aktörleri takımda yeni transferleri ile bu takım yukarı doğru ivmelenmek durumunda. İşimiz üzüm yemekse güzel ancak bağcı döğmekse işler istediğimiz gitmezse farklı senaryolar olabilir o yüzden futbolun içinde bunlar var. Yukarı doğru çıkmak zorundayız diyerek dalgalanmalar olduğunda başımıza sıkıntı gelebilir bunu iyi düşünmeliyiz.

‘Sekiz haftalık istatiklerde hep ilk üçteyiz’

Bu takım 8. hafta itibari ile bütün istatiklerde ilk üçte. Pozisyona girme sayısında lider durumda. Forvet oyuncuları değerlendiremedi de bütün takım ne kadar savunma yapıyorsa hücumada öyle katkı vermesi gerekiyor, İstatiklerde sağlıklı yerdeyiz bundan sonra istatikleri alamadığımız haftalarda üzülürüm ben.

‘Futbolcular üzerindeki baskı Türk futbolunu etkiliyor’

Taraftarlarımız bakış açısını değiştirebilirsek ordan aşağı Türk futbolunu düzeltebiliriz. Milli takımın en başarılı ismi takımına büyük başarılar kazandırdı Kerem Aktürkoğlu bu taraftar tarafından yuhalandı ve baskı üzerine ülkeden gitmek zorunda kaldı. Ayrılığı sonrası yaptığı açıklamalar ile inanıyorum ki yuhalayanlar bile üzülmüştür.

Kulüplerimiz taraftarlardan etkileniyorlar. Onların yaptığı doğru olarak kabul edilince diğer taraftarlarda onlara katılıyorlar. Ülkedeki taraftarlar benim dostum arkadaşım yönetime baskı yaparsa o hertarafa yayılır. O baskı futbolcuyu oyundan gitmeye kadar götürebiliyor. Ülkemizde tek suçlular hocalar, hakemler ve başkanlar. Bunu kesip atabilirsek kurtuluruz.

‘Sahadaki emeğe mücadeleye saygı duymak gerekiyor’

Iğdır maçının ardından ne futbolu vardı diyenlere saygı duyarım ancak kabul etmem. Bir grup taraftar bu maçtan sonra futbolcuları yuhaladı. Sahada verilen bir emek mücadele var ona saygı duymak gerektiğine inanıyorum. Burayı halletmemiz gerekiyor.

‘Uçağın ucunu havaya kaldırmak istiyoruz’

Uçağın burnunu kaldırmak istiyoruz. Pilotlar en riskli kalkış ve iniştir derler. Bizde toparlanıp kalkışa geçmek istiyoruz. Uçağın burnunu kaldırıp düzleyebilirsek ondan sonra sekiz maçlık bir periyot sonunda farklı yerlerde oluruz. Kısa ivmelenmeler oluyor ancak bu ivmelenmeyi uzatmamız gerekiyor, Bolu'da kazanırsak bunu büyük oranda başarırız.

‘Her futbolcu yuhalanmaktan etkilenir’

Zihinsel dayanıklılık çok önemli. Olmadı mı bırakmayacağız ayağa kalkarak devam edeceğiz, Taraftarların olumsuz tepkilerinden etkilenmeyen oyuncu yoktur. Devamlı destek olmamız gereken Çorum FK takımı vardır,. Ne olur sahada onların yanında olun. Tribün bir atak geliştirdiğinde hadi aslanım deyip itici güç olduğunun etkisini ben kulübeden görüyorum. Top rakibe geçtiğinde ise ıslık çalmak yuhalamak ta rakip üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Taraftarlarımız sonuna kadar takımlarına destek versinler.