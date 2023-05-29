Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Kadeş Meydanı’nda Cumhur İttifakı seçim zaferini kutladı.
Meydan’da kurulan platformda konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, seçimde Türkiye’nin kazandığını belirterek; “Sırtını PKK’ya dayayanlar devrildi, Diyarbakır annelerimiz kazandı. Evlatlarımızı dağa kaldıran HDP devrildi, Ayasofyamız kazandı, Vatikan kaybetti. Türkiye kazandı. Biz kazandık. Aramazda kalmasın ‘adam kazandı’. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan yeniden kazandı. Şimdi Çorum için çalışma vakti.” şeklinde konuştu