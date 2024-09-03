Cumartesi akşamı Ahlatcı Çorum FK ile Sakaryaspor arasındaki maçı yöneten Ayberk Demirbaş ile hem ev sahibi Çorum FK hem de Sakaryaspor kaybetmeme geleneğini sürdürdü.

İki takımında dördüncü maçına çıkan Ayberk Demirbaş ile Çorum FK bundan önceki üç maçınıda kazanmıştı.

Demirbaş ile ilk kez berabere kalan kırmızı siyahlı takım mağlubiyetten kurtuldu.

Konuk Sakaryaspor’un da bundan önce üç maçına çıkan ve bir galibiyet iki beraberlik alan yeşil siyahlı takım Demirbaş yönetimlindeki çıktığı dördüncü maçında üçüncü beraberliğini aldı ve yenilmeme geleneğini sürdürdü.