Çorum’da ayçiçeği hasadının başlaması nedeniyle Ayçiçeği Hasadı Tarla Günü düzenlendi.

Mecitözü’ne bağlı Söğütyolu Köyü’nde çiftçi Ali Yılmaz tarafından düzenlenen Ayçiçeği Hasadı Tarla Gününe, Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, İl Müdürlüğü teknik personeli ile çiftçiler katıldı.

Tarla gününde ayçiçeği hasadını yerinde inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, üretim süreci hakkında çiftçilerden bilgi alarak modern sulama yöntemlerinden damlama sulama sistemi ile yapılan üretime dikkat çekti.

Ayrıca, etkinlik kapsamında kurulan Çağlayan Plastik Sulama Sistemleri standını ziyaret eden Hasan Taş, yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Programın devamında ise Kuşsaray Köyü’nde TAKE Projesi kapsamında ayçiçeği ekilişi yapan çiftçi Metin Kaplan’ın tarlasını ziyaret eden Taş, üretim süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

