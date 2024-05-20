Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Çorum İl Yönetimi, Ankara’da gerçekleşen 25. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresine katılım sağladı.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Her yıl uluslararası düzeyde gerçekleştirilen kongre bu yıl 16-19 Mayıs tarihleri arasında Gazi Üniversitesi evsahipliğinde yapıldı.

ÇORUM’DAN KATILIM

Büyük kongreye yurt dışı ve içinden alanında yetkin birçok akademisyen de katıldı. Kongrenin bu yıl ki ana teması ise "Ruh Sağlığı Alanında Değişen İhtiyaçlar ve Psikolojik Danışman Eğitimine Yansımaları" oldu.

Kongrede Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İl Başkanı Aykut Aydemir de “Psikolojik danışmanların mesleki tatmin, tükenmişlik ve merhamet yorgunluğu düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi” konulu sunum gerçekleştirdi.

GENEL BAŞKAN’A ZİYARET

Aykut Aydemir, kongrenin ardından yönetim kurulu üyeleri Elif Akdağ, Selcan Merve Berçin ve Berfin Balcı ile birlikte Türk PDR Derneği Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Mesut Yıldırım'la görüştü.