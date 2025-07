Mimar Sinanspor’da bir veda da Medet Aylar’dan.

Genç teknik adam Mimar Sinanspor kulübüne duygusal bir veda mesajı yayınladı.

24-25 sezonunda Kültürspor’dan ayrılarak Mimar Sinanspor kulübünde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak göreve başlayan Medet Aylar yeni sezonda Çorum FK alt yapısında görev almak için yeşil beyazlı kulübe veda etti.

Medet Aylar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

‘24-25 sezonun da çalışmakdan gurur duyduğum Mimar Sinanspor kulübünden bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. U 11’den A takıman kadar uzanan bütü n yaş gruplarında sahanın ve soyunma odasının içinde dışında yaşamış olduğum mutluluğu, hüznü, acıyı ve zaferleri asla unutmayacağım.

benim için özel anılan ve güzel hatıralar bırakan daima evim olarak görevim bu camiayı tevazu ve samimiyet adına başta kulüp başkanımız Alper Zahir, Başkan Yardımcımız Hacı Ömer Yağlıdere’ye duaları ve kalbi ile bizimle olan saygı deer büyüğüm Hamit Gökgöz’e as başkanımız Batuhan Eray’a genel kaptanlarımız İbrahim Kürşat Yılmaz ve Şamil Arslan’a gizli kahramanlarımız yönetim kurulu üyelerine ve her biri birbirinden değerli teknik ekibimizle birlikte sporcularımıza, her daim yanımızda olan kıymetli velilerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyor daha güzen yarınlarda birlikte olmayı temenni ediyorum’ dedi.