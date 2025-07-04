Çorum’da üç kurum tarafından açılan Yaz Spor Okulları açılış töreni birlikte yapıldı.

Her yıl kurumların farklı olarak düzenledikleri açılış töreni Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü tarafından açılan yaz spor okullarının açılış töreni önceki akşam Millet Bahçesinde yapıldı. On binlerce öğrenci spor, eğitim ve sanatla dolu yaz okullarıyla buluştu.

Çorum Belediyesi öncülüğünde, Çorum Valiliği bünyesindeki paydaş kurumların iş birliğiyle düzenlenen yaz okulları, Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen renkli bir şölenle açıldı.

Yaz Okulları Açılış Şöleni’ne Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Cihan Türkmen ve Müftü Vekili Yasin Baykal’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış etkinlikleri kapsamında müzik dinletileri, halk oyunları ve çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirildi. Gün boyu devam eden şenlik havasında Çocuklar palyaçolar eşliğinde eğlenceli oyunlar oynarken, masa tenisi turnuvaları, güreş ve jimnastik akrobasi gösterileri büyük ilgi gördü.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, çocuklarını spora ve sanata yönlendiren ailelere teşekkür ederek, “Çocuklarımıza en güzel eğitimi ailede verdiniz, bizlere emanet ettiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde tesisleşen bir spor şehri olan Çorum’da bu çalışmalara destek veren Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyorum. ” dedi.

44 BRANŞTA 8 BİN ÖĞRENCİ YAZ OKULLARINDA

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, “Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. Yaz onların sayesinde güzel. Bir nebze katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Bu yıl 44 branşta 8 bin evladımız, 15 farklı eğitim ve spor tesisimize başvuru yaptı. Bu güzel tablonun oluşmasında en büyük katkı ailelerimize ait. Ayrıca tüm paydaş kurumlarımıza da teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Programın sonunda düzenlenen çekilişle çocuklara 5 adet bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.