Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Eyüp K. idaresindeki 16 ALP 949 plakalı hafif ticari araç ile Emre D'nin kullandığı 05 ABJ 533 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Pınarbaşı mevkiinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden Emirhan K, Emine K. ve Bedirhan K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Merzifon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bayram tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanan Çorum-Samsun kara yolunda ulaşım, kaza nedeniyle Samsun istikametine bir müddet tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.