Arca Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, ilk iç saha maçında rekor kıran taraftarlarının bu akşamki maçta aynı coşkuyu sahaya yansıtarak yeni bir rekor kırarak galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyledi.

Teknik Direktör Tahsin Tam dün akşam yapılan haftanın ilk antrenmanı öncesinde maçla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: ‘Son iki haftada üst üste aldığımız galibiyetlerle iyi bir çıkış yakaladık. Oyuncularımın gösterdiği mücadele ve özveri bizler için çok değerli. Yarın akşam Sarıyerspor karşısında da aynı disiplin, aynı kararlılıkla sahada olacağız. Bu maçın da en az diğerleri kadar zor olacağını biliyoruz ve hazırlıklarımızı bu bilinçle yaptık. Taraftarımıza ayrıca özel bir teşekkür etmek istiyorum. İlk iç saha maçımızda rekor bir katılım gösterdiler, stat atmosferi gerçekten muazzamdı. Bu akşam da aynı coşkuyu, hatta daha fazlasını görmek istiyoruz. Hep birlikte yeni bir rekor kırmak, şehrimizin gücünü bir kez daha herkese göstermek bizim için çok değerli olacaktır. Herkese teşekkür ediyorum’ dedi.

Teknik Direktör Tahsin Tam takım olarak hedeflerinin belli olduğunu bu hedefe ulaşmak içinde ligde oynayacakları her maçın final olduğunu belirterek ‘Ligde bulunduğumuz konum itibari ile her takım bize karşı ekstra motive olacaktır. Bunun bilincinde olarak bizde sahaya her zaman aynı inanç ile çıkacağız ve kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Kadro olarak bunu da başaracak güçteyiz. Camia olarak kenetlendiğimiz sürece hedefimize ulaşacağız’ ifadelerini kullandı