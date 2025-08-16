Arca Çorum FK ligdeki ilk deplasman maçında bu akşam Adana Demirspor ile karşılaşacak. Kırmızı Siyahlılarda tek düşünce ilk deplasmandan galibiyet ile dönerek ligdeki iddiasnı ortaya koymak.

Sezonun ilk maçında sahasında ligin iddialı takımlarından Amedspor’u 2-0 yenerek çok iyi bir başlangıç yapan Arca Çorum FK bu maçın verdiği moralle hafta boyunca Adana Demirspor maçına hazırlandı. Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıkları devam eden kaleci Sehiç ve Geraldo bu akşamki maçta da forma giyemeyecek., Cezası biten kaleci Hasan Hüseyin ise maç kadrosunda yer aldı.

Geçtiğimiz sezon Süper Ligden düşen ve ekonomik sıkıntılar nedeni ile transfer yasağı bulunan Türk futbolunun köklü kulüplerinden Adana Demirspor tamamen kendi alt yapısından yetişen ve yaş ortalaması 17 olan bir takımla ligde mücadele ediyor.

Bu genç kadro sezona yaptığı flaş transferlerle iddialı giren Esenler Erokspor deplasmanında mağlup duruma düştüğü maçta öne geçmeyi başardı ve son bölümde yediği golle 2-2 berabere kalarak büyük moral buldu. Genç ve çok koşan bir takım Adana Demirspor FİFA’dan gelen altı puan silme cezasına rağmen sahadaki mücadelesi ile büyük beğeni topladı. Mavi Siyahlılar bu beraberliğin verdiği moralle bu akşamki maçta taraftar desteğinide arkasına alarak Arca Çorum FK karşısında puan yada puanlar için mücadele edecek.

Çorum FK’da ise Teknik Direktör Tahsin Tam hafta boyunca futbolculara rakibi hafife almamaları konusunda uyardı ve tam konsantrasyon istedi. Adana Demirspor’un Erokspor karşısındaki futbolu ve mücadelesi kırmızı siyahlı takım futbolcuların rehavetini ortadan kaldırdı.

Bu akşam saat 21.30’da Yeni Adana Stadyumunda başlayacak maçı İstanbul bölgesi hakemi Fevzi Erdem Akbaş yönetecek. Maç TRTSpor ve Bein Connetc kanalından canlı yayınlanacak.