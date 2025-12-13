Yurt Lig Masa Tenisinde Çorum’u temsil edecek sporcular belli oldu. Kadınlarda Zelal Songün erkeklerde ise Halil İbrahim Zer il birincisi olarak Çorum’u temsil edecekler.

10-11 Aralık tarihlerinde Kerebi Gazi ErkekYurdu ve Hitit Kız Öğrenci Yurdunda yapılan Yurt Lig müsabakaları sonunda kadınlarda Zelal Songün birinci olurken Sıla Akbaba ikinci Nergiz Kaya üçüncü Nisanur Ürkmez dördüncü Özge Gökmen ise beşinci oldu.

Erkeklerde ise Halil İbrahim Zer birinci olurken Miraç Öztürk ikinci Meriç Aydın üçüncü Fatih Kalabalık dördüncü Hakan Turan ise beşinci oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ile Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör tarafından verildi.