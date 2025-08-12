Çorum FK’nın pazar akşamı oynadığı Amedspor maçının ikinci yarısında oyundan çıkan tecrübeli futbolcu Aytaç Kara'nın yaşadığı alerjik semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara, Çorum maçı öncesinde kullanmış olduğu ilacın yan etkisi nedeniyle alerjik semptomlar yaşamıştır. Bu semptomlar maç içerisinde belirginleşmiş, karşılaşmanın ardından sağlık ekibimizin hızlı müdahalesiyle hastaneye kaldırılmıştır.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup, sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."