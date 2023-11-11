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Dün hayatını kaybeden gazetemiz İdari İşleri Müdürü Atila Çiğdem annesi Ayten Çiğdem bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum limeci esnafından Nurettin Çiğdem'in eşi, Hakimiyet Gazetesi İdari İşler Müdürü Atila Çiğdem ile Fazlı, Zeliha ve Ayfer Çiğdem'in anneleri Ayten Çiğdem bugün öğle namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta toprağa verildi.

Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Mrat Günay, Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, siyasi partilerin temsilcileri, merhumenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.