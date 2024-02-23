İlimiz C Klasman Hakemi Celal Bayraklı Ayvalıkgücü Belediyespor ile Artvin Hopaspor maçını yönetecek.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 3. lig 1. grupta pazar günü oynanacak Ayvalıkgücü Belediyespor ile Artvin Hopaspor maçında Celal Bayraklı’nın yardımcılıklarını ise Nevşehir’den Turan Çelik ve Yozgat’tan Eyüp Özer yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Ankara’dan Keman Erol. Maçın gözlemcisi ise Faruk Sertakan.

Ligde Ayvalıkgücü Belediyespor 32 puanla dördüncü sırada bulunurken konuk Hopaspor ise bir maçı eksik 26 puanla sekizinci sırada ve iki takımda play-off müadelesi veriyorlar.