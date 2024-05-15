Liseli Genç Kızlar B futsalda şampiyonluğu Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı.

Üç okulun mücadele ettiği liseli genç kızlar B futsal il birinciliği maçları Toki Spor Salonunda oynandı. Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iki maçınıda kazanarak şampiyon oldu.

Atatürk Anadolu Lisesi ise bir galibiyet bir mağlubiyet ile ikinci olurken Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.