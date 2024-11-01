Tekirdağ​'ın Muratlı​ ilçesinde 30 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi. Babası ile birlikte kolonya​ deneyi yapan 6 yaşındaki Y.A. adlı çocuk​, henüz sebebi tam öğrenilemeyen şekilde kolonya şişesinden çıkan alevlerin yüzüne gelmesi sonucu yaralandı.

YÜZÜNDE YANIK OLUŞTU

Yüzünde 2. derecede yanık meydana gelen talihsiz çocuk, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, 112 acil servis ambulansıyla İstanbul-Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralanan çocuğun tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.