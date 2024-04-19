Çorum’da Badminton aday hakem kursu açılacak.

İl Temsilcibi Bayram Aydın 20-21 Nisan tarihleri arasında ilimizde açılacak olan badminton aday hakem kursuna katılmak isteyenlerin başvuru yapabileceğini söyledi.

Badminton İl Temsilcisi Bayram Aydın kursa katılmak isteyenlerin detaylı bilgi için 0545 6596609 nolu telefonu arayabileceklerini söyledi.

Aydın kursa katılmak için iki adet sakalsız ve kravatlı fotoğraf, açık adresli dilekçe, diploma süreti, Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı, sağlık raporu, savcılık iyi hal kağıdı nüfus cüzdan süreti ve Federasyon hesabına yatırılacak bin liralık aday hakem ücreti dekontu isteniyor.