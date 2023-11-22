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13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası 23-27 Kasım tarihlerinde Bursa’da yapılacak.

Türkiye Şampiyonasında Çorum’dan katılacak kafilede idareci Rüya Yılmaztürk ve antrenör Nazmiye Bilge Demirel yönetiminde şu sporcular mücadele edecek.

Ahmet Selm Turpoğlu, Ahmet Said Topuz, Selen Çınar, Alya Çam, Elif Duman, Elif Uzun; Eymen Çınar ve Ceylin Doğanay.

Badminton İl Temsilcisi Bayram Aydın 13 Yaş altı Türkiye Şampiyonasında alt yapıda yaptıkları çalışmalar sonuçlarını görmek adına önemli bir şampiyona olduğunu belirterek antrenör ve sporculara başarılar diledi.