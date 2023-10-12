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15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası dün yapılan müsabakalar ve törenle başladı. Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu’nda yapılan Türkiye Şampiyonasının açılış törenine Vali Yardımcısı Bayram Köse, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ali Osman Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mehmet Kutlu, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak ile davetliler, sporcular antrenörler ve hakemler katıldılar.

Şampiyona açılış töreni saygı duruşu ve ardından istiklal marşı ile başladı. Daha sonra açılış konuşmalarında ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar bir konuşma yaptı. Çağlar, Çorum’a bu organizenin verilmesi nedeni ile Federasyon Başkanı ve yönetimine teşekkür etti. Çağlar ayrıca şapiyonanın ilimizde yapılması için destek veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız da yeni göreve seçilmiş bir yönetim olarak ilk şampiyonayı Dünyanın Merkezi Çorum’a verdiklerini belirterek bu organizenin yapılması için her türlü desteği veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Yıldız sporculara seslenerek hep sporun içinde kalmalarını istedi. Spor yapah bir gençlik oluşturmak için ellerinden geler mücadeleyi vereceklerini belirten Yıldız tüm sporculardan Badminton’a devam etmelerini istedi ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Yıldız müsabakalarda görev yapacak antrenler, hakemler ve tüm sporculara başarılar dileğinde bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Vali Yardımcısı Bayram Köse’de yaptıkları kısa konuşmalarında şampiyonu için Çorum’a gelen tüm misafirlere hoş geldiniz dediler ve başarılar dileğinde bulundular. Ardından plaket töreninden sonra protokol üyeleri Vali Başkanlığında yapılacak İl Koordinasyon Toplantısı’na katılmak için salondan erken ayrıldılar.

Müsabakalar 9 Kort’ta oynanıyor

Sabah saat 10’da başlayan Türkiye Şampiyonasında eleme turu maçları törenin ardından devam etti. Salonda kurulan 9 kartta yapılan Türkiye Şampiyonasında 266 kulüpten 781 sporcu mücadele ediyor. Şampiyona tek erkekler, tek bayanlar, çift erkekler, çift bayanlar ve karışık çiftler kategorilerinde yapılacak müsabakalar ile pazar günü yapılacak final müsabakaları ile sona erecek.

Çorum’dan 38 sporcu mücadele ediyor

Çorum'da başlayan ve 5 gün sürecek 15 Yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Çorum'u 38 sporcu temsil ediyor.Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor Kulübü, Zübeyde Hanım Spor Kulübü, Osmancık Badminton Spor Kulübü, Osmancık Gençlik ve Spor Kulübü, Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü, Osmancık Kızılırmak Badminton Spor Kulübü, Osmancık Kandiber Badminton Spor Kulübü, Osmancık Koyunbaba Badminton Spor Kulübü, Osmancık Güngör Spor Kulübü, Çorum Gençlikspor, Yazıçarşı Gençlikspor ve Mecitözü'nden Çorum'u temsil edecek sporcular şunlar: Yağmur Koçak, Hüseyin Utku Özdemir, Çağan Boyar, Işıl Banu Uluhan, Haşim Kağan Töremiş, Kutay Gökgöz, Eslem Köroğlu, Kıvanç Gökgöz, Eyüp Koçak, Musab Şerbetci, Gökhan Alnıdelik, Furkan Alnıdelik, Yakup Talha Şerbetci, Engin Makineci, Emir Coşkun, Aysu Tuana Zor, Ahmet Arda Kaya, Mehmet Ali Yetişgen, Ahmet Said Topuz, Ömer Efe Özçalıkuşu, Elvin Elif Duman, Yağmur Elmas Köle, Ceylin Ela Doğanay, Elifnaz Uzun, Alya Çam, Selen Çınar, Eymen Çınar, Zeynep Aydın, Hatice Mol, Ahmet Selim Turpoğlu, Adem Çöl, Zahide Dinç, Meliha Aksoy, Elif Ebru Berçin, Öykü Filiz, Ensar Enver Çetin, Buğlem Koç ve Büşra Şenoğlu.