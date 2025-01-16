Liseli Genç Erkekler Badminton’da her zaman olduğu gibi Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinciliği kazandı.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan Liseli Gençler Badminton il birinciliğinde beş okuldan 20 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinciliği kazanırken Mehmetçik Anadolu Lisesi ikinci oldu.

Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü olurken Eti Anadolu Lisesi ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Maçların ardından dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.

Şampiyon olan Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.