Okullu Yıldız erkekler Badminton il birinciliğinde şampiyonluğu Osmancık Atatürk Ortaokulu kazandı.

Dört okulun mücadele ettiği Badminton il birinciliği müsabakaları Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapıldı.

Yapılan il birinciliğinde Osmancık Atatürk Ortaokulu antrenör Eren Murat Güngör ve Ömeri Faruk Tonbul yönetiminde Haşim Kağaş Töremiş, Hüseyin Utku Özdemir, Yakup Talha Şerbetci, Engin Makineci ve Kutay Gökgöz’den oluşan takımı ile üç maçınıda kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu antrenör Koray Boyar yönetiminde Alperen Özüdoğru, Alameddin Top, Gökhan Buğra Çiftbaş, Yiğit Özdemir, Tunahan Köroğlu’ndan oluşan kadrosu ile ikincilik kupasının sahibi oldu.

Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu Antrenör Ali Akınalp yönetiminde Berkin Koray Sencer, ismail Feday Mercan, Toprak Baş, Uğur Alemdar Dursun ve Egemen Etili’li kadrosu ile üçüncü olurken Bayat Hasan Çelşebi İmam Hatip Ortaokulu antrenör Ümit Özanal yönetiminde Recep Yakup Memiş, Beytullah Keleş, Abdüssame Tince ve Şakir Can Köroğludan oluşan kadrosu ile dördüncü oldu.