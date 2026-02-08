Çorum'da alevlere teslim olan bir bağ evinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, Eskiekin bağları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yurt dışında yaşayan bir gurbetçiye ait olduğu öğrenilen bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına aldı. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.